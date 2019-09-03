غدًا.. محاكمة المتهمين بتنظيم "أنصار بيت المقدس"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، غدا الأربعاء، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"



يأتي ذلك على خلفية الاتهامات بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.



صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين.