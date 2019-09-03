تونس: الكشف عن إحباط محاولة انقلاب يوم وفاة السبسي

كشف عبد الكريم الزبيدي المرشح للانتخابات الرئاسية وزير الدفاع السابق، أنه يوم وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي كانت هناك نية للانقلاب على النظام، إلا أنه لم يكشف عن الجهة أو الأفراد الضالعين في هذا الأمر.



وشدد "الزبيدي" في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، على أنه كان مستعدا لوضع الجيش لمنع أي انقلاب عسكري أو أي انقلاب على الشرعية الدستورية.



ونفى الزبيدي التقارير التي تحدثت عن تسميم رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي، مؤكدا أنه اطلع على الملف الطبي للرئيس الراحل الذي تضمن كل التحاليل التي قام بها فريق الأطباء وأثبتت عدم وجود أي حالة تسمم.



وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر المقبل وسط توقعات بفوز الزبيدي الذي يحظى بدعم شعبي كبير.