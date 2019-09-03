طاقم تحكيم أوغندي لإدارة مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار بالكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري ومضيفه ماليندي بطل زنجبار لطاقم تحكيم أوغندي برئاسة ماشود سالي ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها على ستاد عمان بزنجبار في الـ15 من سبتمبر الجاري.



ويعاون "سالي" كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين بالإضافة إلى وليام أولويا كحكم رابع، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.



يشار إلى أن الحكم ماشود سالي كان قد سبق له إدارة مباراة المصري وضيفه الزامبي جرين بافالوز والتي انتهت بفوز المصري برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ 32 من نسخة 2018 بالبطولة ذاتها والتي أقيمت على استاد المصري.