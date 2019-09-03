تعيين أحمد سعيد محمد مديرًا تنفيذيًا لنادي سموحة
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:02 م
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قرر مجلس إدارة نادي سموحة تعيين اللواء أحمد سعيد محمد أحمد إبراهيم مديرًا تنفيذيًا للنادي.
وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادي - في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه من المقرر أن يبدأ المدير التنفيذي الجديد مهام عمله من غد.
كما قرر مجلس إدارة النادي تعيين مصطفي إدريس مستشارًا لمجلس الإدارة؛ لحين بلوغ سن المعاش.
وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادي - في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه من المقرر أن يبدأ المدير التنفيذي الجديد مهام عمله من غد.
كما قرر مجلس إدارة النادي تعيين مصطفي إدريس مستشارًا لمجلس الإدارة؛ لحين بلوغ سن المعاش.