فينجر يخطط لتدريب أحد المنتخبات في كأس العالم 2022

لم يستبعد السيد آرسين فينجر المدير الفني الفرنسي المخضرم تدريب أحد المنتخبات الوطنية في نهائيات كأس العالم 2022.



ورحل الثعلب الفرنسي عن تدريب فريق نادي أرسنال الإنجليزي في عام 2018، بعد 22 عامًا قضاها فينجر في النادي اللندني.



وحصد صاحب الـ 69 عامًا 3 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى 7 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي.



وارتبط فينجر بالعودة إلى مقعد المدير الفني في عدة أندية أوروبية خلال الفترة الماضية، بما فيها الوظيفة الفارغة في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عقب رحيل المدرب الإسباني الكبير رافاييل بينيتيز.



وعند سؤاله من جانب شبكة قنوات بي إن سبورتس عما إذا كان يرى نفسه بين المتفرجين أو يعمل في منتخب خلال نهائيات كأس العالم 2022 القادمة، قال “يمكنني أن أرى نفسي أعمل في فريق”.



وأضاف “سيكون لدي ما يكفي من الوقت والمسافة مع وظيفتي الأخيرة، ولن أكون ضد ذلك”.



وتابع “يجب أن أقول أنني دائمًا أردت أن أذهب إلى نهائيات كأس العالم، لأنني شعرت أن وظيفة المدرب أن يكون حيث يلعب أفضل اللاعبين على مستوى العالم. آمل أن تروني، لنمسك الخشب، في قطر خلال 3 أعوام”.