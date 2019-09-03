بواتينج يواجه اتهامًا بالاعتداء على زوجته السابقة

يواجه النجم الألماني جيروم بواتينج اتهامًا رسميًا، بالاعتداء على زوجته السابقة، وفقًا لما تم الإعلان عنه بواسطة المدعية "آن لايدينج".



وقالت لايدينج إن "بواتينج" مدافع بايرن ميونخ، واجه إجراءات قضائية، بواسطة مكتب المدعي العام في ميونخ، بشبهة الاعتداء الخطر.



وأضافت "لايدينج":"بعد تحقيقات مكثفة تم توجيه الاتهام إليه، في 11 فبراير عام 2019، لكن السلطات القضائية لم تشرع بعد في إجراءات المحاكمة، بحق بواتينج البالغ من العمر (31 عامًا).



وأفادت تقارير صحافية ألمانية بأن الاعتداء المتورط فيه بواتينج كان على شريكته السابقة لعشرة أعوام، وهي والدة اثنين من أولاده الثلاثة.