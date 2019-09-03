فاطمة المعدول: استخدام الأطفال للموبايل ينقلهم من واقعهم الحقيقي إلى الافتراضي

قالت فاطمة المعدول، الكاتبة ومخرجة برامج أطفال، إنها أجرت دراسة قديمة عن استخدام الأطفال لبعض ألعاب الفيديو جيم، منوهة إلى أن أخطر العادات التي تتم ممارستها خلال هذه الأيام مع الأطفال، هي انتشار الهواتف المحمولة بين الأطفال واستخدامها لفترات طويلة وهو ما يدفعهم للعيش في واقع افتراضي.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه الألعاب على الهواتف المحمولة تخرج الأطفال من واقعهم إلى واقع آخر، وقد تنقلهم لمجتمعات أخرى، بسبب تداول تطبيقات أجنبية دون وجود أي تطبيقات عربية.

وتابعت أننا في الماضي كنا ننصح الأهالي بمتابعة الأطفال أثناء مشاهدة التلفاز، ولكن حاليا الأمر ازاداد صعوبة خاصة وأن الأطفال يمتلكون هواتف ذكية، ناصحة الأسر بعد إعطاء أبنائهم لأي هواتف محمولة في أيديهم في سن صغيرة.