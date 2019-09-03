الإفريقي التونسي يهزم وادي دجلة بثنائية في تجربة ودية

فاز النادي الإفريقي التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة (2-0) على نظيره وادي دجلة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المنزه.



وسجل هدفي الإفريقي، المهاجم البوركيني باصيرو كومباوري في الدقيقة 13، وأيوب بن مشارك في الوقت البديل (90+1)، قبل أن يهدر صابر خليفة ركلة جزاء في الدقيقة (90+3).



وتجدر الإشارة إلى أن تشكيلة النادي الأفريقي، شهدت غياب الحارس الأول، عاطف الدخيلي، واللاعب أحمد خليل؛ بسبب تواجدهما في معسكر منتخب تونس الإعدادي، للمباراتين الوديتين ضد موريتانيا وكوت ديفوار.



كما غاب عن الإفريقي الثلاثي، إسكندر العبيدي وآدم الطاوس ووجدي الساحلي؛ لتواجده مع منتخب تونس الأولمبي في رحلة الكاميرون.



يذكر أن النادي الأفريقي يحتل صدارة ترتيب الدوري التونسي بـ6 نقاط، بعد أن حقق انتصارين متتالين على حساب الملعب التونسي بثلاثية نظيفة، ونادي حمام الأنف بهدف دون رد.