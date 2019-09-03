غدًا.. انطلاق تصفيات إفريقيا لمونديال 2022 بسبع مباريات

تنطلق غدًا الأربعاء، مباريات الذهاب في الدور التمهيدي للتصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث تقام غدًا 7 مباريات، على أن تستكمل باقي المباريات بعد غد الخميس، بثلاث مباريات ويوم الجمعة المقبل بمباراتين، وتختتم السبت المقبل بمباراتين.



ويلتقي غدًا منتخب بوروندي مع نظيره التنزاني، وإثيوبيا مع ليسوتو، وإريتريا مع ناميبيا، وليبيريا مع سيراليون، وموريشيوس مع موزمبيق، وساوتومي وبرينسيب مع غينيا بيساو، وجنوب السودان مع غينيا الاستوائية.



ويلتقي بعد غد الصومال مع زيمبابوي، وتشاد مع السودان، وسيشيل مع رواندا، بينما يلتقي يوم الجمعة المقبل جامبيا مع أنجولا، وجزر القمر مع توجو، وتختتم المباريات يوم السبت حيث يلتقي منتخب جيبوتي مع منتخب إي سواتيني، وبوتسوانا مع مالاوي.