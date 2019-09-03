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عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:49 م
تصوير : محمد اسد
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