ملعب 5 يوليو يحتضن ودية الجزائر وبنين

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إقامة ودية محاربي الصحراء أمام بنين، على ملعب 5 يوليو، بدلًا من استاد مصطفى تشاكر بالبليدة.



وجاء ذلك القرار تلبية لرغبة المدرب جمال بلماضي، الذي أصر على إتاحة الفرصة لعشاق المنتخب الجزائري؛ لتسجيل حضورهم بأعداد كبيرة، في أول ظهور لمحاربي الصحراء، بعد التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا 2019.



وكان المنتخب الجزائري يستقبل منافسيه على ملعب مصطفى تشاكر في المباريات الرسمية والودية، قبل أن يقرر بلماضي تغيير الملعب؛ لرغبته أيضًا في تقديم هدية للمدافع رفيق حليش، الذي سيخوض آخر مباراة دولية.



ويمثل حليش، علامة بارزة في المنتخب الجزائري، حيث حقق العديد من الإنجازات رفقة محاربي الصحراء.