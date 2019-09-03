قطب السيد: منظومة التأمين الصحي الجديدة تغطي كافة المصريين

قال الدكتور قطب السيد، مدير عام مستشفى ناصر التخصصي لمحافظة بورسعيد: إن منظومة التأمين الصحي الجديدة تغطي كافة المصريين وكافة أنواع الأمراض وهو ما لم يتم توفيره سابقا.



وأضاف مدير عام مستشفى ناصر التخصصي، خلال لقائه ببرنامج مساء DMC، المُذاع عبر فضائية DMC: سيدفع المريض اشتراكات بسيطة، مشيرا إلى أنه ليس كل الأمراض سيتم تطبيق الخصومات فيها وليس كل الأدوية أيضا.



