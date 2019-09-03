مبروك عطية: من حق الزوجة الاعتراض على سفر زوجها

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه يحق للزوجة الاعتراض على سفر زوجها من أجل تربية الأولاد، لكن المهم طريقة حوار الزوجة لإقناع الزوج بعدم السفر، لأنها تؤثر بالسلب أو الإيجاب.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن بعض الأزواج يسافرون لضيق الحال، وعلى الزوجات أن تتفهم ذلك.

