أسينسيو يبدأ مشوار التأهيل مع ريال مدريد

بدأ ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، الخطوات الأولى في برنامجه التأهيلي بعد أن أجرى جراحة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الداخلي، وفي الغضروف الخارجي بالركبة اليسرى.



وكان أسينسيو قد تعرض لهذه الإصابة الخطيرة في 23 يوليو الماضي، خلال مباراة أرسنال الإنجليزي، ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.



وبدأ "أسينسيو" البرنامج التأهيلي من أجل العودة للملاعب بتدريبات المشي داخل حمام السباحة؛ لتقوية العضلات.



ومن المنتظر أن تتراوح فترة غياب صاحب الـ23 عامًا بين 6 و8 أشهر، ووفقا لاستجابته للبرنامج العلاجي.