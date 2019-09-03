الإسماعيلي يتعاقد مع "كماتشو" ويمدد تعاقد عبدالرحمن مجدي

تعاقد مسؤولو النادي الإسماعيلي بصفة رسمية مع محمد أحمد "كماتشو" ظهير أيمن ومدافع الزمالك السابق، ضمن سياسة مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان، في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، حسب احتياجات الجهاز الفني استعدادا للموسم الجديد.



ومن المقرر أن ينضم اللاعب الشاب لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، بعد إنهاء إجراءات ضمه بصفة رسمية.



ونجح مجلس الإدارة في تمديد تعاقد جناح الفريق الدولي الشاب عبدالرحمن مجدي، لمدة 5 مواسم مقبلة؛ من أجل فرض الاستقرار والحفاظ على عناصر الفريق المميزة القادرة على الإسهام في منافسة الفريق على البطولات المحلية والخارجية في المواسم المقبلة.



ويتطلع مجلس الإدارة لتحقيق الاستقرار الفني والإداري للفريق، من خلال تمديد عقود جميع العناصر، وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابي خلال منافسات الموسم الجديد.