كيف تكتشف إدمانك للسوشيال ميديا.. أخصائي نفسي يجيب (فيديو)

قال الدكتور محمد صديق، أخصائي الطب النفسي، إن استخدام الإنترنت والألعاب أصبح يمثل مشكلة لكثير من الأسر، ووصل بعض الأطفال والكبار إلى مرحلة إدمان السوشيال ميديا والإنترنت.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن أعراض إدمان السوشيال ميديا هي "الاعتمادية بحيث يعتمد الشخص على السوشيال ميديا في كل شيء"، والتوتر والقلق عند وجود مشكلة في الإنترنت بالمنزل، وأن يؤثر استخدام السوشيال ميديا على الفرد في عمله وأسرته، وأن يصل الفرد إلى مرحلة الانعزال عن أصدقائه والاكتفاء بالحديث معهم على السوشيال ميديا.

وتابع: "الاستخدام الطبيعي للإنترنت من 25 إلى 30 ساعة أسبوعيا، أما استخدام الإنترنت لمدة تزيد عن 70 ساعة أسبوعيا نعرف هنا أن هناك مشكلة يجب علاجها".