توافد كبار رجال الدولة علي عزاء والد وزير التجارة والصناعة

بدأت منذ ساعات قليلة مراسم عزاء المستشار عادل نصار، والد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة



وتوافد علي العزاء كبار رجال الدولة والمسئولين، ومنهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد كريم الديواني، أمين رئاسة الجمهورية مندوبًا عن رئاسة الجمهورية، واللواء مصطفى شريف، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وكبير ياوران رئاسة الجمهورية ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والتعليم والانتاج الحربى والعدل والتموين والتجارة الداخلية والبترول وقطاع الأعمال والنقل والاسكان والمالية والتعليم العالي والطيران المدني وشئون مجلس النواب والتنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والقوى العاملة والبيئة والهجرة ورئيس هيئة الرقابة الادارية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية



وحضر العزاء محافظو القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء وأمين عام مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين، ومنهم المهندس طارق قابيل وزير الصناعة السابق، والدكتور سمير الصياد وزير الصناعة الأسبق، ووزراء النقل والاستثمار والشباب والرياضة والاتصالات السابقين، وكذا عدد من رؤساء المؤسسات الاعلامية ومنهم كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، فضلا عن عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء منظمات الأعمال، ومنهم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والسفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة التجارة والصناعة.