تعرف على تفاصيل مبادرة "عينك في عنينا"

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مبادرة "عنيك في عنينا" أطلقتها مؤسسة صناع الخير منذ عام ونصف تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.



وأضاف "زمزم" خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E" مع الإعلامي وائل الإبراشي: أنه تم العمل من خلال المبادرة على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا في 16 محافظة لأكثر من 160 ألف مواطن، وتم من خلالها إجراء أكثر من 44 ألف عملية.



وأوضح أنه تم إجراء بروتوكول تعاون مع وزارة القوى العاملة بالكشف على العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنه تم البدء بالعاملين في المشروعات القومية الكبرى حيث تم الكشف على العاملين بمشروع الجلالة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، متابعا: "تم إجراء الكشوفات على أكثر من 5 آلاف عامل، كما تم صرف الأدوية بالمجان وإجراء عمليات العيون وتوزيع المظارات الطبية".



وتابع: "شمل البروتوكول أيضا في مرحلته الثالثة مدينة العلمين الجديدة حيث يوجد أكثر من 7 آلاف عامل بالمدينة تم توفير كل الاحتياجات اللازمة لهم وذلك من خلال التنسيق مع جميع الشركات العاملة".



واستطرد: الفترة القادمة سيتم الانتقال إلى مشاريع أنفاق قناة السويس، شرق بورسعيد، محافظة السويس كذلك الانتقال إلى محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في أسوان، مشيرا إلى أن التنسيق سيتم مع المسئولين عن المشروعات القومية وتحديد المواعيد من خلال وزير القوى العاملة الذي يقوم بعمل قاعدة بيانات لكل العمالة غير المنتظمة.

