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القبض على عناصر تابعة لـ"خلية إخوان الكويت"

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:31 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أعلنت مصادر كويتية توقيف عناصر تابعة لـ"خلية إخوان الكويت" خلال قضائهم إجازاتهم السنوية في مصر.

وأوضحت المصادر أن التعاون القضائي والأمني بين الكويت ومصر في الوقت الراهن والاتفاقات القاضية بتسليم المغردين المسيئين للأمــن الوطنــي مــن الجانبيـــن، كان رادعًا لكثيرين فآثروا الاختفاء من على صفحات التواصل.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية المصرية أوقفت خلال الشهر الماضي عددًا من المصريين عملوا في تجارة العملة خارج القنوات الرسمية بالكويت السنوات الماضية، ويوجد 3 على الأقل من الموقوفين لديهم إقامات بالكويت ويعملون في وظائف مختلفة.

ولفتت المصادر إلى أن توقيف عناصر "خلية إخوان الكويت" تم خلال قضاء إجازاتهم السنوية في مصر، كما تضمنت العملية القبض على آخرين بمصر، ويعملون في النشاط ذاته وبينهم صلات مختلفة في عمليات التحويل، خصوصًا أن بعضهم كان يقيم في الكويت سابقًا، واستقر في القاهرة منذ سنوات، وما زال الأمن المصري يحقق مع الموقوفين.


وكشفت مصادر أمنية أن القاهرة أبلغت الكويت بأن عناصر إرهابية تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، دخلت الكويت منتحلين أسماء شخصيات مسيحية.

وأوضحت المصادر أن هذه العناصر من الخطرين والمطلوبين أمنيا للقاهرة، وجرى إرسال صورهم ومعلومات كاملة عنهم لأكثر من دولة عربية بجانب الكويت، وتطرقت المصادر إلى تنسيق يجرى حاليًا لضبط العناصر قبل تنفيذ أي مخطط إرهابي.

وتبين أن أفرادها زوروا جوازات السفر التي دخل بها زملاؤهم إلى الكويت ودول خليجية أخرى بأسماء مسيحية، هربًا من الملاحقات الأمنية داخل مصر، وأكد المصدر أن جهة أمنية سيادية، ألقت القبض على أحد الأشخاص ينتمي إلى جماعة الإخوان يحمل بطاقة هوية رسمية تثبت أنه "مسيحي"، لكن المفاجأة أنه وبعد التدقيق عليه من خلال البصمة التعريفية، تبين أنه مسلم ومطلوب في قضايا عنف في إحدى المحافظات، وكان يشترك في مظاهرات الإخوان، وبالبحث والتحري الأمني تبين قيامه بتزوير أوراق رسمية.

وتابع المصدر بعد تحقيقات مطولة  أن المتهم اعترف بتفاصيل التزوير، وأدلى بمعلومات خطيرة عن سفر عناصر إرهابية إلى الكويت. وأوضح المصدر أن الاعترافات كشفت أن الخلية الإرهابية خططت لإنشاء مجموعات عمل في الكويت ودول خليجية أخرى، تعمل تحت مظلة جماعات الإخوان، وبعضهم تمكن من الانضمام إلى جمعيات خيرية، وهناك مكاتب استشارية هندسية ومكاتب محاسبة تابعة لهم في الكويت والإمارات والبحرين.

وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه العناصر خططوا لأن تكون أعمالهم ستارا؛ لجمع معلومات اقتصادية وسياسية لدراسة متطلبات الأسواق العربية اقتصاديا، ودراسة المؤشرات لعدد من الدول العربية لأهداف مشبوهة.

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