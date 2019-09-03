الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 الموافق 04 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تشارك في منتدى حوار الثقافات لمواجهة خطاب الكراهية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:26 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
طباعة
كلف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، للمشاركة فى منتدى حوار الثقافات والذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت عنوان "نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية.. رؤية لتمكين الأفراد والمؤسسات".

جاء ذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكى- رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والشيخ جابر طايع نائبا عن وزير الأوقاف، والدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتور القس راضي عطا الله راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين.

أكد اللواء محمد عبد الوهاب، على أن تنظيم هذا الحوار يعد فرصة عظيمة لتبادل الفكر والآراء بين مختلف طوائف وثقافات المجتمع، حول فهم وقبول التعددية فى ظل المواطنة المشتركة والذى يحمله عنوان هذا اللقاء.

وقال: "لقد عانينا لسنوات طويلة من التطرف والكراهية وتعرضنا جميعًا لآثارها المدمرة ولهذا وجب علينا توعية أبنائنا وشبابنا والمجتمع بأثره نحو التعايش السلمى وقبول الآخر مهما اختلفت لغته أو ديانته أو جنسيته، متابعا " لقد خلقنا الله مختلفين وعلينا إحترام خلق الله، ولذلك ينبغى على جميع المواطنيين وضع هدف واحد أمامهم وهو خدمة المجتمع والوطن مما يؤدى بنا إلى اللحق بركاب الدول المتقدمة ".

وأضاف: "يجب أن نضع نصب أعيننا دور الأسرة الفعال فى مواجهة الكراهية لخلق نشء سوي له دور إيجابى فى إقصاء الكراهية وقبول الآخر فى التعاملات المجتمعية".

واختتم كلمته بتقديم الشكر لجميع المشاركين والمساهمين والقائمين على تنظيم اللقاء، متمنيا للجميع عظيم الاستفادة خلال فترة انعقاده وأن نجنى ثماره معًا.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"التعليم" توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

"سيديهات نتنياهو".. تسجيلات صوتية تهز عرش رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

منذ يوم

أول تعليق من مدرب بيراميدز على النهائى: "الزمالك مثل الأهلى"

منذ حوالي 11 ساعة

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

قاتل الطفلة جنى: "اغتصبتها ثم هشمت رأسها خوفًا من الفضيحة"

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

"التعليم" توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

منتدى علمي لـ"الطاقة الذرية" للكشف عن التقنيات الجديدة لعلاج السرطان 17 سبتمبر

6 نصائح لتفادى الإصابة بسرطان الثدى

«التنمر» يهدد الأطفال بالانتحار

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

الرئيس نيوز

هبوط أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل الماضي

بالصور.. أول ظهور لـ يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

وليد جنبلاط يلتقي سامح شكري غدا بمقر "الخارجية" المصرية

مدير "خط النجدة" يطالب بسرعة إصدار قانون "تجريم زواج الأطفال"

منوعات

العثور على كاميرا تجسس في القصر الوطني الحاكم بالمكسيك

غدًا.. دوريان يقترب من ولاية فلوريدا

النمسا: ارتفاع كبير في جرائم الاحتيال عبر الإنترنت

سرقة لوحة من أعمال فنان الجرافيتى بانكسى فى باريس

كشكول

ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى

بالصور.. ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وفد من التعليم يصل الوادى الجديد لمتابعة إنشاء المدرسة الفندقية

"كشك" تستقبل المواطنين وتستمع لمقترحات المبدعين

إسلام سياسي

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية


زيت وسكر

لماذا يصاب الشخص بالغيبوبة؟

“القوى العاملة”: التدريب المهني نواة الانطلاق نحو مستقبل

بشرى سارة لأهالي الإسكندرية

أسعار الذهب بنهاية 3 سبتمبر

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

عواض: عودة فرق دولية تغيبت عن مهرجان الإسماعيلية لسنوات

غدًا.. مؤتمر صحفي للدورة 16 لمهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي

"في محبة القراءة" على مائدة نقاش "بتانة" الثقافية

غدًا.. آخر موعد للمشاركة فى معرض «هى قادرة»

صفحتنا ع الفيس بوك