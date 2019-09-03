الإسكندرية تشارك في منتدى حوار الثقافات لمواجهة خطاب الكراهية

كلف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، للمشاركة فى منتدى حوار الثقافات والذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت عنوان "نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية.. رؤية لتمكين الأفراد والمؤسسات".



جاء ذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكى- رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والشيخ جابر طايع نائبا عن وزير الأوقاف، والدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتور القس راضي عطا الله راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين.



أكد اللواء محمد عبد الوهاب، على أن تنظيم هذا الحوار يعد فرصة عظيمة لتبادل الفكر والآراء بين مختلف طوائف وثقافات المجتمع، حول فهم وقبول التعددية فى ظل المواطنة المشتركة والذى يحمله عنوان هذا اللقاء.



وقال: "لقد عانينا لسنوات طويلة من التطرف والكراهية وتعرضنا جميعًا لآثارها المدمرة ولهذا وجب علينا توعية أبنائنا وشبابنا والمجتمع بأثره نحو التعايش السلمى وقبول الآخر مهما اختلفت لغته أو ديانته أو جنسيته، متابعا " لقد خلقنا الله مختلفين وعلينا إحترام خلق الله، ولذلك ينبغى على جميع المواطنيين وضع هدف واحد أمامهم وهو خدمة المجتمع والوطن مما يؤدى بنا إلى اللحق بركاب الدول المتقدمة ".



وأضاف: "يجب أن نضع نصب أعيننا دور الأسرة الفعال فى مواجهة الكراهية لخلق نشء سوي له دور إيجابى فى إقصاء الكراهية وقبول الآخر فى التعاملات المجتمعية".



واختتم كلمته بتقديم الشكر لجميع المشاركين والمساهمين والقائمين على تنظيم اللقاء، متمنيا للجميع عظيم الاستفادة خلال فترة انعقاده وأن نجنى ثماره معًا.