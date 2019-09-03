شريف عامر: النوادي شهدت أكبر موجة عنف في السبعينات

علق الإعلامي شريف عامر، على فيديو هايسلندا، المسمى بمعركة الساحل، قائلًا إن هذه الحوادث ليست جديدة، وإنما التكنولوجيا أظهرتها، لافتًا إلى أن مصر كانت تشهد في السبعينات أكبر موجة عنف اجتماعي في النوادي.



ولفت عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن مصادر أمنية أكدت للبرنامج أنه جار فحص فيديو هايسلندا للتأكد من توقيت تصويره وسبب التصادم.

