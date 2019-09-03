قنصل الصين بالإسكندرية تلتقي مدير هيئة تنشيط السياحة

التقى محمد سعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة، مع جياو ليينغ قنصل الصين العام بالإسكندرية، وذلك لبحث أوجه التعاون السياحي بين الهيئة وقنصلية الصين.



في بدايه اللقاء تم الترحيب بقنصل الصين وتعريفها بدور الهيئه في الترويج السياحي داخليا وخارجيا من خلال عقد مؤتمرات وندوات ومهرجانات تساهم في دعم وزيادة الحركة السياحية بالإسكندرية.



وأعرب سعد، عن تقديره للعلاقات المصرية الصينية تلك العلاقات القديمة ذات الأصول الراسخة.



كما أوضح اهتمام الدولة بمدينة الإسكندرية التي تشهد طفرة تطوير كبرى في تطوير شتى المجالات السياحية والتجارية ورفع كفاءة البنية التحتية وما واكب ذلك من حالة الاستقرار الكبرى التي تشهدها مصر حاليا مما يساعد على الجذب السياحي الكبير من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن هناك تطبيق إلكتروني سوف يصدر بعدة لغات منها الصينية التي توليها الهيئة اهتماما كبيرا من خلال إصدار نشرات بهذه اللغة.



ومن جانبها؛ أعربت جياو ليينغ عن سعادتها بالعمل في الإسكندرية لحبها وعشقها لهذه المدينة، لافتة إلى زيادة أعداد السياح الصنيين لمصر بحوالي نصف مليون سائح ومن المنتظر زياده هذه الأعداد في الأشهر القادمة.



وطلبت من الهيئة أن يكون هناك اهتمام باللغة الصينية في الميادين والموانئ لمساعدة السائح الصيني عند حدوث أي طارئ.



وفي نهاية اللقاء تبادلا الهدايا التذكارية ودعت مدير عام الهيئة للاحتفال بالعيد القومي لدولة الصين.