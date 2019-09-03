مران مكثف للاعبي الزمالك استعدادًا لبيراميدز.. وتدريب خاص لشيكابالا

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، برنامجًا بدنيًا في صالة الجيمانزيوم بالنادي؛ لتقوية العضلات، وذلك بقرار من الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، حيث لم يبدأ اللاعب التدريبات البدنية مع اللاعبين في الملعب.



وأدى محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة بالجري حول الملعب، وذلك على هامش التدريبات الجماعية اليوم؛ وذلك بسبب الآلام التي يعانيها في الركبة.



وخضع حسن لتدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي، بجانب أداء تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم.



وخاض الثلاثي فرجاني ساسي وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني، تدريبات خاصة تحت إشراف انطونيو مدرب الأحمال، حيث قام الثلاثي بأداء تدريبات منفصلة بعد التدريبات البدنية لكل لاعبي الفريق.



وطلب الجهاز الفني من محمد عبد السلام مدافع الفريق، خوض تدريبات في صالة الجيمانزيوم في النادي، وذلك بعد أن أدى اللاعب تدريبات الجري حول الملعب مع زملائه، تحت قيادة انطونيو مدرب الأحمال.



وحرص الصربي ميتشو على توجيه تعليمات خاصة لطارق حامد لاعب وسط الفريق، وذلك قبل انطلاق المران، حيث عقد المدرب الصربي جلسة مع اللاعب، في حضور أحمد شعبان المترجم.



ومنح ميتشو تعليمات لحامد، حول بعض الأدوار المطلوبة منه في وسط الملعب.



ويخوض الزمالك تدريباته حاليًا استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز مساء الأحد المقبل، في نهائي كأس مصر.