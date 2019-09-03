الأهلي يستعد لمباراة كانو سبورت الغيني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة كانو سبورت، في المباراة التي تجمع بينهما يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



تعد فرق غينيا الاستوائية بمثابة "وش السعد" على الأهلي في البطولات الإفريقية، حيث تأهل الأحمر لنهائي البطولة، وتوج باللقب عندما تقابل مع أحد فرق غينيا الاستوائية.



كان ذلك موسم 2005- 2006، عندما تقابل الأهلي مع فريق رينيسيمينتو، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في غينيا الإستوائية، وحينها خاض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من: عصام الحضري – عماد النحاس – شادي محمد – وائل جمعه – إسلام الشاطر – محمد عبد الوهاب – حسام عاشور – حسن مصطفي – محمد أبوتكرية "أكوتي منساه" – عماد متعب - عمرو سماكة – فلافيو.



وفي مباراة الإياب بالقاهرة، حقق الأهلي الفوز برباعية نظيفة، سجلها كل من عماد النحاس ومحمد أبوتريكة وعماد النحاس "هدفين".