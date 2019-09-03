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رياضة

اتحاد الكرة الإيطالي يحقق في تعرض لوكاكو لهتافات عنصرية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:17 م
لوكاكو
لوكاكو
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، فتح تحقيق في واقعة تعرض البلجيكي "روميلو لوكاكو"، مهاجم إنتر ميلان، لتصرفات عنصرية من جانب جماهير نادي "كالياري"، خلال مباراة الفريقين، الأحد الماضي بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وتعرض لوكاكو لهتافات عنصرية من جماهير نادي "كالياري"، التي قلدت "صياح القردة" أمام المهاجم الأسمر، خلال فوز إنتر ميلان 2-1 بالجولة الثانية من "السيري آ".

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن جيوديس سبورتيفو، عضو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أكد أنه سيحقق في واقعة العنصرية ضد لوكاكو، وأنه طلب بالفعل معلومات من المسئولين عن ملعب "سانتا إيليا" معقل كالياري.

وكان الاتحاد الإيطالي رفض توقيع عقوبة على جماهير كالياري الموسم الماضي، بعد الهتافات العنصرية التي أطلقتها ضد مويس كين مهاجم إيفرتون الإنجليزي الحالي، حين كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث استغرق الأمر شهرًا قبل التوصل إلى قرار.

يذكر أن لوكاكو لم يكن اللاعب الوحيد، الذي تعرض للهتافات العنصرية من قبل جمهور كالياري، حيث تعرض أيضا الفرنسي "بليز ماتويدي" لاعب يوفنتوس، و"مويس كين"، للسلوك نفسه الموسم المنصرم.

وكتب لوكاكو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العديد من اللاعبين تعرضوا لإساءات عنصرية على مدار الشهر الماضي، كرة القدم لعبة للمتعة، ويجب ألا تشتمل على أي نوع من أنواع التفرقة، أتمنى أن تقوم اتحادات كرة القدم حول العالم بردود فعل قوية ضد كل حالات العنصرية".

وسجل "لوكاكو" (26 عامًا) هدفين مع إنتر ميلان بأول جولتين من الدوري الإيطالي، بواقع هدف خلال الفوز على ليتشي 4-0 في الجولة الأولى، وآخر خلال الفوز على كالياري 2-1 في الجولة الثانية.

يُذكر أن "لوكاكو" انتقل إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو؛ ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي.

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