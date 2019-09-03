شاهد.. مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة

عرض الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، تقريرا مصورا يرصد أروقة المقر الجديد لمجلس رئاسة الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.



يتكون المبنى من دور أرضي و4 أدوار متكررة، ويضم جناحًا مخصصًا لكل وزير، وطاقم العمل معه، كما يضم المبنى دورا لمجلس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء، وفريق العمل مع رئيس الوزراء، وقاعة كبرى للاجتماعات ومركز إعلامي.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع لمجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة في 24 يوليو الماضي.



مدينة العلمين الجديدة، بها مناطق سكنية تستوعب 3 ملايين نسمة، ومناطق تجارية وسياحية وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمباني الخدمية الأخرى التى يجري تنفيذها بسواعد أكثر من 100 ألف مهندس وعامل في شركات مقاولات وطنية.

