تفاصيل قصة حب ظافر العابدين وكارمن بصيبص بـ"عرس بيروت"

تعرض قناة "MBC مصر"، يوميًا مسلسلها الجديد "عروس بيروت"، ولاقى ردود أفعال إيجابية بسبب قصته، حيث يتناول العمل قصة حب تجمع بين "فارس" (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة ضاهر و"ثريا" (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها.



ويرصد مسلسل "عروس بيروت" العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة، وذلك بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وأبنائها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي).



ويضىء على العلاقة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بـ"ثريا" الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، وقام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.