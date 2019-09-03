بعد فيديو "الشاورما".. شباب الإخوان يفتحون النار على وجدي غنيم: رصيدك من الستر انتهى

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على الهجوم العنيف من قبل شباب جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، على الداعية الإخواني وجدي غنيم، بعد الفيديو الذي تم تداوله له، وهو يعترف فيه بأنهم يعيشون في نعيم والمعروف بفيديو "الشاورما".

واستعرض الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، ردود بعض شباب الإخوان على وجدي غنيم حيث قال أحدهم: "شوفتوا بجاحة وجدي غنيم، هروبه إلى بلاد الحانات والبارات سماها هجرة، فأنت لا تقل عن تجار المخدرات".

فيما قال آخر: "السقطات التي يقع فيها وجدي غنيم تدل على أن رصيده من الستر انتهى، وشاء الله أن يكشف نواياه للمعارضين والمؤيدين".