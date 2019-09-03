الرئيس الموريتاني يصدر تعليماته بالتصدي للكوارث والفيضانات

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء، تعليمات للحكومة الجديدة بالعمل على إحكام تنسيق التدخلات الرامية إلى تقديم حلول سريعة ومناسبة للوضعيات الناتجة عن الأمطار الأخيرة، مع الاستعداد لمعالجة جميع حالات "الاستعجال" التي قد تحدث مستقبلا.



وجاءت توجيهات الغزواني في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، بالتزامن مع حدوث أضرار بشرية ومادية كبيرة في بعض محافظات موريتانيا الجنوبية والشرقية جراء السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار.



وتوفي 5 أشخاص على الأقل في ولاية " غيدي ماغه" جنوب البلاد وانهار أكثر من 600 منزل.



كما ألزم الغزواني الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة المخاطر المرتبطة بنشاط الاستخراج التقليدي للذهب، سواء بالنسبة للعاملين في هذا المجال أو بالنسبة للبيئة بشكل عام، حيث يتوفى منقبون عن الذهب في مناطق التنقيب السطحي اليدوي في أقصى شمال البلاد نظرا لغياب إجراءات السلامة والحيطة.