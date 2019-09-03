غدًا.. "سلة الاتحاد السكندري" في مواجهة منتخب السعودية وديًا

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري غدًا الأربعاء وديًا مع منتخب السعودية، على صالة النادي بالشاطبي؛ استعدادا لخوض منافسات بطولة الحريري الدولية الودية في لبنان.



وتستعد بعثة الفريق الأول لكرة السلة في النادي للسفر إلى لبنان؛ للمشاركة في بطولة الحريري الدولية الودية لكرة السلة، خلال الفترة من10 إلى 18 سبتمبر الجاري بمدينة صيدا.



وتأتي مشاركة الاتحاد السكندري في هذه البطولة في إطار استعدادات زعيم الثغر لانطلاق الموسم الجديد.