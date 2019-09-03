الباز للمشاركين في حملة "علماء مصر غاضبون": احذروا مرحلة صناعة القلق

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة إلى المشاركين في حملة: "علماء مصر غاضبون"، قائلا: "نحن نعيش على أرض واحدة، ويجمعنا مصير واحد، فلو تعرضت البلد للخطر، فمؤيدي النظام ومعارضيه لن يكونوا بمأمن".

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن ثأر الجماعة الإرهابية مع الدولة المصرية بأكملها شرطة وجيش وشعب، لذلك هم يحاولون استغلال مثل هذه الحملات، للوقيعة بين المصريين والتفرقة بينهم.

واستطرد أننا نعيش الآن ما يمكن تسميته مرحلة صناعة القلق، والتي تشهد محاولات من الجماعة الإرهابية لتثوير المواطنين وصناعة الفوضى، وتشكيك المواطنين في مؤسساتهم حتى لا تقوم الدولة، منوها إلى أن أخطر شيء في هذه المرحلة مثل هذه الدعوات الفئوية.