غدًا.. مؤتمر صحفي للدورة 16 لمهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، إقامة فعاليات المؤتمر الصحفي للدورة الـ26، في الخامسة مساء غد الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.



وسيحضر المؤتمر كل من الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان والمخرج عصام السيد المنسق العام والدكتور دينا أمين مدير المهرجان والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية.



ويحظى المؤتمر بحضور كوكبة من نجوم الفن والمسرح ومن بينهم سيد رجب، سميرة عبدالعزيز، أحمد كمال، والكاتب أبوالعلا السلاموني، والكاتب عبدالرازق حسين.