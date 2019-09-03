«بيكرهيوز» تتوقع نموًا طفيفًا لـ«النفط»

قال لورنزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك اليوالثلاثاء، إنه من المرجح أن تظل أسعار النفط داخل نطاق ضيق في «المستقبل المنظور»، وعدم نمو الإنفاق بشكل جيد في حقول النفط والغاز بأمريكا الشمالية على المدى القريب إلى المتوسط.



وأبلغ سيمونيلي المستثمرين خلال مؤتمر باركليز للطاقة في نيويورك، أن شركة الخدمات النفطية بدأت إعادة تقييم محفظة أعمالها للتأقلم مع الأوضاع الحالية في السوق والاستعداد لمستقبل تكون فيه موارد الطاقة أقل بثا للكربون.



بيكرهيوز مورد رئيسي لمشاريع الغاز الطبيعي المسال، وقال سيمونيلي إنه سيكون للغاز الطبيعي دور محوري في ذلك التحول.