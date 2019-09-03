القومي للطفولة: زواج الأطفال "هتك عرض".. والفيوم تسجل أعلى نسبة

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس استقبل 432 بلاغا بشأن حالات زواج مبكر لأطفال، خلال 8 أشهر في الفترة ما بين يناير إلى أغسطس 2019.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن عدد البلاغات التي تلقاها المجلس خلال الـ 8 أشهر الأخيرة أكبر من إجمالي عدد البلاغات التي تلقاها خلال العام الماضي، حيث لم تتجاوز حالات عام 2018، 400 حالة.

واستكمل أن محافظة الفيوم تتصدر حالات زواج الأطفال، منوها إلى أن زواج الأطفال ينقسم إلى نوعين رئيسيين، الأول هو زواج بسيط يحكمه العادات والتقاليد للأهالي تحت شعار "سترة البنت"، وزواج آخر هو زواج الصفقات والتجارة بالبنات، والمتعارف عليه بأن يتم تزويج البنت الصغيرة لثري عربي.

وشدد عثمان، على ضرورة صدور قانون تجريم الزواج المبكر للأطفال، مؤكدًا أن هذا النوع من البلاغات تصدر فيه النيابة العامة أحكامها، وتصنفه على أنه حالة هتك عرض.