شاهد..المحتجون يحتشدون أمام البرلمان البريطانى لمواجهة «جونسون»

تجمع المئات من المحتجين أمام مبنى البرلمان البريطاني منذ قليل، للتعبير عن غضبهم من سياسات رئيس الورزاء بوريس جونسون بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.



وأكدت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن الحشود تجمعت، بينما يناقش البرلمان مشروع قانون حاسمًا قد يوقف إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأجيل موعد الخروج المقرر له يوم 31 أكتوبر المقبل.



وتابعت، أنه على الرغم من كلا المعسكرين المؤيدين والمعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لهما وجود في وستمنستر، كانت المعسكرات ضد الخروج أعلى صوتًا وأكثر وضوحًا، خصوصًا وأنها تحظى بدعم شعبي كبير.



وكانت وثائق حكومية مسربة حذرت من خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، حتى لا تلقي بظلالها السيئة على الاقتصاد البريطاني وتنشر الفوضى في البلاد.

