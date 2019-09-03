أمريكا تفرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاث وكالات فضاء إيرانية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي.



وأضافت الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.