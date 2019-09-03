رئيس البرلمان البريطانى يسمح بانعقاد الجلسة الطارئة بشأن الخروج

وافق اليوم الثلاثاء جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، على طلب السماح بعقد جلسة طارئة للبرلمان بشأن خروج بريطانيا بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.



وفي حالة فوز معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل غير منظم، ضد الحكومة، في التصويت المقرر مساء اليوم الثلاثاء فمن غير المستبعد أن يتقدموا بمشروع قانون غدًا الأربعاء ضد خطة الحكومة الرامية للخروج بدون اتفاق.