منة عرفة: تعرضت للتحرش وعمري 10 سنوات

قالت الفنانة منة عرفة، إنها تعرضت للتحرش أول مرة في حياتها، وهي في عمر 10 سنوات، أثناء خروجها من المدرسة.



وأضافت منة خلال لقائها في برنامج "إنتي الأقوى"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه وجه لها كلام أول مرة تسمعه في حياتها، وجعلها تبكي كثيرًا.



وأشارت إلى أنها لم تخبر أي شخص بالواقعة، مردفة: "البنت دائمًا تحس بإهانة، وتشعر بأن عليها ضغط، ويجب ألا ترد، ومينفعش تمشي في الشارع".



