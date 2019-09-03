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عالم

انتشال 20 جثة فى حريق قارب قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن بيل براون، قائد شرطة مدينة سانتا باربرا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، انتشال 20 جثة في حادث حريق قارب سياحي قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ولا يزال 14 شخصًا في عداد المفقودين، حسبما صرح براون.

وأوضح براون أنه منذ وقوع الحادث صباح أمس الاثنين، لم يتم العثور على أي من الركاب حيًا.

من جانبها ذكرت الكابتن مونيكا روشستر من خفر السواحل، أنه جرى في الصباح إيقاف البحث عن أحياء محتملين الأمر الذي يتوقع معه ارتفاع حصيلة القتلى إلى 34 شخصًا.

وكان الركاب نائمين في غرفهم في قارب الغوص «كونسيبشن» عندما اشتعلت فيه النيران قبالة جزيرة سانتا كروز، فيما كان 5 أشخاص من طاقم القارب مستيقظين على سطح القارب وقفزوا في المياه وتم إنقاذهم.

وتتواصل اليوم جهود انتشال الجثث من القارب الغارق في قاع البحر، وفي الوقت نفسه تواصل السلطات استجواب أفراد الطاقم الناجين عن الحادث الذي لم تتضح أسبابه بعد.

وحسب روشستر، فإنه يُعْتَقَد أن قارب الرحلات البالغ طوله 24 مترًا استوفى متطلبات التفتيش الأمني المقرر سنويًا.

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