إحباط هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة حميميم الروسية بسوريا

تعرضت قاعدة حميميم الروسية في سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، إلى هجوم من قبل جماعات مسلحة بطائرات دون طيار "مسيرة"، بالتزامن مع تصاعد حملة الجيش السوري ضد محافظة إدلب لطرد الجماعات المسلحة.



وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في بيان أن أصوات الانفجارات التي سمعت في أجواء مدينة اللاذقية الساحلية ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية لطائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون في منطقة خفض التصعيد باتجاه قاعدة حميميم.



واستهدفت الجماعات المسلحة يوم 5 أغسطس الماضي القاعدة ذاتها بقذائف صاروخية ما أسفر وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة إثر.



من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية وقتها أن "متطرفين سوريين" أطلقوا ثلاثة صواريخ غير موجهة على محيط قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا، ما أدى لإصابة أربعة مدنيين لكنه لم يصب المنشأة بسوء.