بومبيو: فرضنا عقوبات على الوكالة الإيرانية بسبب أنشطتها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية، جاءت بسبب مشاركتها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة.



وصرح «بومبيو»: «هذه أول مرة تفرض فيها واشنطن عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية».



وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاث وكالات فضاء إيرانية، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي.



وقالت الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.