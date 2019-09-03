رئيس الحكومة التونسية المفوض يشدد على ضرورة التزام بـ"الحياد"

شدد رئيس الحكومة التونسية المفوض كمال مرجان على ضرورة أن تلتزم الإدارة بالحياد، والوقوف على نفس المسافة من كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وذكرت الحكومة التونسية في بيان، أن مرجان دعا إلى ضرورة توفير أفضل الظروف المادية واللوجستية من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك خلال مجلس وزاري مضيق عقد مساء اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة، حول تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة.