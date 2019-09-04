الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالأماكن والشروط.. "الإسكان" تكشف عن طرح جديد لوحدات "سكن مصر"

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:44 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
طباعة
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والجتمعات العمرانية، أن الأسابيع القليلة المقبلة سوف تشهد الإعلان عن طرح جديد لوحدات مشروع سكن مصر، لمتوسطى الدخل.

وتنشر "الدستور" عبر السطور القادمة، تفاصيل الطرح الجديد لسكن مصر، من حيث الأماكن، والمساحات، والشروط، وطريقة الحجز، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأماكن التي يشملها الطرح

من المقرر أن يشمل الطرح الجديد لوحدات سكن مصر 8 مدن جديدة هي: "القاهرة الجديدة- 6 أكتوبر- بدر- العبور- دمياط الجديدة- المنيا الجديدة- ناصر (غرب أسيوط)- غرب قنا".

ثانيًا: مواصفات الوحدات
تصل مساحة الوحدة السكنية التي سيشملها الطرح لنحو 115 مترًا مربعًا، بمستوى تشطيب كامل، ويحاط المشروع بسياج شجري، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لوحدات الدور الأرضي.

ثالثًا: شروط الحجز

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًّا مواطنًا مصريَّ الجنسية، وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

2- عدم حصول المتقدم على أيٍّ من: "وحدة سكنية سابقة، أو قطعة أرض من الوزارة، أو الإسكان الاجتماعي".

3- لا يجوز تقدم الأسرة المكونة من (الزوج والزوجة والأبناء القُصَّر) لأكثر من وحدة سكنية ضمن المشروع.

رابعًا: نظام السداد
1- يتم سداد 10% مقدم حجز، بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفي – مقبول الدفع)، أو نقدًا.

2- في حالة الحصول على وحدة سكنية، يتم استكمال سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.

3- في حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، يتم خصم 7 % من إجمالي ثمن الوحدة.

4- يمكن سداد باقي ثمن الوحدة بالنظام التالي: 6 دفعات ربع سنوية، تستحق الدفعة الأولى منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، وبواقع 10 آلاف جنيه للقسط، وسداد نسبة 10% من ثمن الوحدة، دفعة تعاقد واستلام، تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقًا لإخطار العميل بذلك، مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة.

5- يسدد باقي ثمن الوحدة بأحد البديلين التاليين؛ الأول: السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات، بحيث يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد بإخطار العميل للاستلام، والثاني: عن طريق التمويل العقاري، على أن يتم سداد أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

قاتل الطفلة جنى: "اغتصبتها ثم هشمت رأسها خوفًا من الفضيحة"

منذ حوالي 14 ساعة

ضبط 7 شباب يرتدون ملابس حريمي داخل كافيهات وسط البلد

منذ حوالي 4 ساعات

حملة اعتقالات موسعة بالضفة الغربية المحتلة

منذ حوالي 7 ساعات

"كهربا" يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

قاتل الطفلة جنى: "اغتصبتها ثم هشمت رأسها خوفًا من الفضيحة"

"التعليم" توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

مفاجأة صادمة حول نسب ملكة إنجلترا لـ"الرسول"

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

منتدى علمي لـ"الطاقة الذرية" للكشف عن التقنيات الجديدة لعلاج السرطان 17 سبتمبر

6 نصائح لتفادى الإصابة بسرطان الثدى

«التنمر» يهدد الأطفال بالانتحار

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

الرئيس نيوز

هبوط أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل الماضي

بالصور.. أول ظهور لـ يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

وليد جنبلاط يلتقي سامح شكري غدا بمقر "الخارجية" المصرية

مدير "خط النجدة" يطالب بسرعة إصدار قانون "تجريم زواج الأطفال"

منوعات

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض

العثور على كاميرا تجسس في القصر الوطني الحاكم بالمكسيك

غدًا.. دوريان يقترب من ولاية فلوريدا

النمسا: ارتفاع كبير في جرائم الاحتيال عبر الإنترنت

كشكول

ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى

بالصور.. ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وفد من التعليم يصل الوادى الجديد لمتابعة إنشاء المدرسة الفندقية

"كشك" تستقبل المواطنين وتستمع لمقترحات المبدعين

إسلام سياسي

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية


زيت وسكر

تعرف على أسباب “القئ” المستمر

طرح 813 فرصة عمل للذكور والإناث.. التفاصيل!

“تموين المنيا” تطلق حملة مكبرة لضبط المخالفين

تخفيضات 50٪ على مستلزمات المدارس.. التفاصيل!

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

"القدس فى عيون أطفالنا" بثقافة البحر الأحمر

نادى أدب بورسعيد يناقش أعمال نجيب محفوظ

الليلة.. أمسية شعرية بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية

كتاب "الوصم الاجتماعى" يسلط الضوء على المتعايشين مع الإيدز

صفحتنا ع الفيس بوك