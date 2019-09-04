بالأماكن والشروط.. "الإسكان" تكشف عن طرح جديد لوحدات "سكن مصر"

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والجتمعات العمرانية، أن الأسابيع القليلة المقبلة سوف تشهد الإعلان عن طرح جديد لوحدات مشروع سكن مصر، لمتوسطى الدخل.



وتنشر "الدستور" عبر السطور القادمة، تفاصيل الطرح الجديد لسكن مصر، من حيث الأماكن، والمساحات، والشروط، وطريقة الحجز، وذلك على النحو التالي:



أولًا: الأماكن التي يشملها الطرح



من المقرر أن يشمل الطرح الجديد لوحدات سكن مصر 8 مدن جديدة هي: "القاهرة الجديدة- 6 أكتوبر- بدر- العبور- دمياط الجديدة- المنيا الجديدة- ناصر (غرب أسيوط)- غرب قنا".



ثانيًا: مواصفات الوحدات

تصل مساحة الوحدة السكنية التي سيشملها الطرح لنحو 115 مترًا مربعًا، بمستوى تشطيب كامل، ويحاط المشروع بسياج شجري، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لوحدات الدور الأرضي.



ثالثًا: شروط الحجز



1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًّا مواطنًا مصريَّ الجنسية، وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.



2- عدم حصول المتقدم على أيٍّ من: "وحدة سكنية سابقة، أو قطعة أرض من الوزارة، أو الإسكان الاجتماعي".



3- لا يجوز تقدم الأسرة المكونة من (الزوج والزوجة والأبناء القُصَّر) لأكثر من وحدة سكنية ضمن المشروع.



رابعًا: نظام السداد

1- يتم سداد 10% مقدم حجز، بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفي – مقبول الدفع)، أو نقدًا.



2- في حالة الحصول على وحدة سكنية، يتم استكمال سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.



3- في حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، يتم خصم 7 % من إجمالي ثمن الوحدة.



4- يمكن سداد باقي ثمن الوحدة بالنظام التالي: 6 دفعات ربع سنوية، تستحق الدفعة الأولى منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، وبواقع 10 آلاف جنيه للقسط، وسداد نسبة 10% من ثمن الوحدة، دفعة تعاقد واستلام، تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقًا لإخطار العميل بذلك، مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة.



5- يسدد باقي ثمن الوحدة بأحد البديلين التاليين؛ الأول: السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات، بحيث يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد بإخطار العميل للاستلام، والثاني: عن طريق التمويل العقاري، على أن يتم سداد أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر.