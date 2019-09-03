فنانة تكشف تعرضها للتحرش في رمضان.. ورد فعل صادم من الناس

كشفت الفنانة منة عرفة، تعرضها وشقيقتها للتحرش، في شهر رمضان الماضي، أثناء سيرها في الشارع.



وقالت منة، خلال لقائها في برنامج "إنتي الأقوى"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إنها كانت ترتدي بنطلون وتيشيرت، وفوقهما "عباية" مفتوحة، ثم فوجئت برجلين أحدهما وجه لشقيقتها لفظ خارج.



وأشارت إلى أنها صرخت فيه، فاجتمع الناس، وعابوا عليها الرد على الرجل، مردفة: "رد فعل الناس مبيبقاش في صالح البنت، كنت هتضرب، ولما روحنا البيت أختي هزقتني، وقالت لي مكنش ينفع تعملي كده".



وأوضحت عرفة، أن التصرف الملائم، الذي سوف تتخذه حال تكرر الواقعة، أنها ستذهب به إلى القسم.

