هيمنة من يوفنتوس وإنتر ميلان على سوق الانتقالات في إيطاليا

نشط فريقا يوفنتوس حامل اللقب وإنتر ميلان بشكل ملحوظ في سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا، التي أسدل الستار عليها مساء الإثنين.



وبلغت قيمة صفقات الأندية العشرين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مليار و100 مليون يورو (مليار و200 مليون دولار) في رقم قياسي غير مسبوق.



وتعاقد إنتر ميلان، الذي يعتبر المنافس الأشرس ليوفنتوس هذا الموسم، مع المهاجم البلجيكي القوي روميلو لوكاكو الذي سجل هدفين في أول مباراتين للفريق هذا الموسم، من صفوف مانشستر يونايتد، كما ضم صانع اللعب التشيلي اليكسيس سانشيز من النادي الإنجليزي ذاته على سبيل الإعارة.



ودعم إنتر خط دفاعه بالمدافع الأوروجوياني دييجو جودين في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن اتلتيكو مدريد الإسباني، بجانب ضم كريستيانو بيراجي من فيورنتينا وستيفانو سينسي من ساسولو على سبيل الإعارة بجانب ضم الواعد نيكولو باريلا من كالياري في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.



كما تعاقد إنتر ميلان مع المدرب القدير انطونيو كونتي الذي نجح في التتويج بالألقاب مع يوفنتوس وتشيلسي الإنجليزي.



ولكن إنتر ميلان خسر جهود مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة.



ولم يكن كونتي يخطط للدفع بإيكاردي الذي خسر شارة قيادة الفريق في فبراير الماضي بعد أن تسببت زوجته في توتر علاقته بإدارة إنتر ميلان أثناء المفاوضات بين الطرفين بشأن تجديد العقد.



كما أقدم يوفنتوس على تغيير مدربه حيث رحل ماسيميليانو اليجري بعد الفوز بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي وجرى التعاقد مع ماوريسيو ساري المدرب السابق لنابولي بعد أيام من فوزه مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي.



ويعد الهدف الأساسي لساري هذا الموسم هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ فوزه بلقبه الثاني في البطولة عام 1996

وابرم يوفنتوس أغلى صفقة في سوق الانتقالات بإيطاليا عبر ضم مدافع منتخب هولندا ونادي أياكس أمستردام ماتيس دي ليخت 20 عاما مقابل 75 مليون يورو، وهي تقريبا نفس القيمة التي دفعها إنتر لضم لوكاكو.



وتكبد يوفنتوس نحو نصف القيمة المالية لصفقة دي ليخت خلال تعاقده مع البرازيلي دانيلو من مانشستر سيتي لتدعيم خط دفاعه، بجانب ضم المدافع التركي ميريح ديميرال من ساسولو مقابل 18 مليون يورو.



ودعم يوفنتوس خط وسطه بضم ادريان رابيو من باريس سان جيرمان وارون رامسي من ارسنال في صفقتي انتقال حر.



وسيضطر ساري لاستبعاد بعض الأسماء الرنانة من قائمة دوري أبطال أوروبا، حيث يتنافس جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا وباولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش وفيدريكو بيرنارديسكي وخوان كوادرادو على اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وتعاقد نابولي وصيف الموسم الماضي مع المكسيكي هيرفينج لوزانو من إيندهوفن والمدافع كوستاس مانولاس من روما وجيوفاني دي لورينزو من إمبولي وفي الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات ضم المهاجم الإسباني فيرنادو يورينتي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن توتنهام.



وتعاقد بريشيا الصاعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى مع ماريو بالوتيلي من صفوف اولمبيك مرسيليا.



وظفر فيورنتينا بصفقة الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن بايرن ميونخ.



واستعار تورينو سيموني فيردي من نابولي، وتعاقد روما مع لاعب الوسط الارميني هنريك مخيتريان من أرسنال على سبيل الإعارة.



وتعاقد ميلان مع انتي ريبيتش من إينتراخت فرانكفوت في صفقة مقايضة شهدت رحيل أندري سيلفا للنادي الألماني.



وجاءت أبرز صفقات ميلان هذا الصيف عبر ضم تيو هيرنانديز من ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو، والمهاجم البرتغالي رافاييل لياو من ليل الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.