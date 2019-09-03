علي ربيع يحضر لفيلمه الجديد "النمرة غلط"

أكد الفنان علي ربيع، أنه بصدد التحضير لعمل سينمائي جديد، يحمل عنوان "النمرة غلط"، من المتوقع أن يدخل تصويره خلال أسابيع قليلة، قبيل بدء تحضيره لعمله الرمضاني المقبل، في حالة وجد ورق درامي جيد.



وأشار ربيع لـ"الدستور" قائلًا:"الفيلم في مرحلة الكتابة وهو عمل سيكون ذو طبيعة مختلفة، ونوعية أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، وهو من إخراج معتز التوني، ودخلنا في مراحل تحضيراته الأولية، فأنا أسعى إلى الإنتهاء من تصويره قبل رمضان المقبل".



يشار إلى أن علي ربيع شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، وحقق وقتها نجاحًا ونسب مشاهدة خلال شهر رمضان.