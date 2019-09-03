استبعاد الشعلالي من تشكيلة تونس لأسباب انضباطية

قرر الجهاز الفني لمنتخب تونس لكرة القدم اليوم الثلاثاء استبعاد لاعب الوسط غيلان الشعلالي، من تشكيلة الفريق لأسباب انضباطية قبل خوض مباراتين وديتين ضد موريتانيا وساحل العاج الشهر الحالي.





وأضاف الاتحاد "كل الترتيبات اللازمة لانتقاله من تركيا إلى تونس ضمنت وصوله للانضمام إلى زملائه مساء أمس في مقر إقامة الفريق وهو ما لم يحدث".



وتستضيف تونس منتخب موريتانيا يوم الجمعة المقبل في استاد رادس، بينما تلتقي مع ساحل العاج بعدها بـ 4 أيام في فرنسا.