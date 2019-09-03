الكويت ترد رسميا على شكوى العراق لها بمجلس الأمن

انتقدت وزارة الخارجية الكويتية مساء اليوم، شكوى العراق ضدها في مجلس الأمن الدولي بزعم إنشائها منصة بحرية في منطقة متنازع عليها.



وقالت الخارجية الكوينية في بيان، إن بناء منصة بحرية فوق "فيشت العيج" البحرية حق سيادي للكويت، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وأضاف البيان: "أقيمت المنصة في مياهنا الإقليمية المحددة بمرسوم صادر في 19671217 وبناؤها حق سيادي للكويت".



وشددت الخارجية على أن المنصة أقيمت لأغراض الملاحة البحرية في خور عبدالله وتلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة، وقد تم إخطار العراق بعزم الكويت إقامتها كما وُجهت مذكرة للسفارة العراقية بالكويت بهذا الشأن.



وأعلنت العراق أمس عن التقدم بشكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ضد الكويت لإقامتها منصة بحرية في منطقة متنازع عليها بين البلدين، مطالبة بوقف ما أقامته الكويت في هذه المنطقة لأنه مخالف للقانون الدولي.