رئيس المكسيك يعرض كاميرا استخدمت في التجسس عليه

عرض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحفي اليومي، كاميرا صغيرة يقول إنها استخدمت للتجسس عليه، رافضا إجراء مسح في مكتبه للتأكد من أنه غير مراقب.



وقال أوبرادور للصحفيين اليوم الثلاثاء:" على ما يبدو أنها بطاقة جرافيك بها معالج بيانات وكاميرا..ليس هناك جنون بالارتياب"، مضيفا أنه لن يتقدم بشكوى لأنه ليس لديه شيء يخفيه، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.



وقال "من يحارب من أجل العدالة ليس لديه ما يخشاه. الأمر فقط هو أن البعض لا يزالون يحافظون على عاداتهم السيئة وممارستهم للتجسس".



وأضاف أنه عثر على الكاميرا في غرفة الطعام التي تستخدم لعقد الاجتماعات مع المحافظين وكبار رجال الأعمال، موضحا أن فريق التنظيف وجدها بالمصادفة.