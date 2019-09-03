"في محبة القراءة" على مائدة نقاش "بتانة" الثقافية

تستضيف مؤسسة بتانة الثقافية، في الخامسة مساء الإثنين المقبل، ندوة بعنوان "في محبة القراءة"، لمناقشة أسباب حب القراءة وكيف يمكن الاستمتاع بها، وكيف نصبح قراء محترفين، فضلا عن أهم الخطوات للحفاظ على شغف القراءة، وكيف تكون جزءًا أصيلًا من يومنا وحياتنا، بمقر المؤسسة بوسط البلد.



يشارك في الندوة كل من الكاتب والناقد الأدبي إيهاب الملاح، مؤلف كتاب "شغف القراءة"، وكذلك الكاتب أحمد مدحت سليم، مؤلف روايات "ثلاثة فساتين لسهرة واحدة، و"خريف دماء وعشق"، و"لقلبي حكايتان"، ويدير الندوة الصحفي إسلام وهبان مدير نادي القراء المحترفين.



وتتضمن الندوة أيضًا حفل توزيع جوائز مسابقات نادي القراء المحترفين، والتي ساهم فيها عدد من دور النشر: "الشروق، نهضة مصر، أبييدي، مسعى، الرسم بالكلمات، العربي، بتانة"، وعدد من الكتاب الداعمين للنادي وللعملية القرائية وهم هشام الخشن، وليد علاء الدين، سامح الجباس، وأحمد مدحت سليم.